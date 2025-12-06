Café linguistique Le 4 Châtellerault

Café linguistique

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Le café linguistique prône l’échange culturel et le rassemblement des personnes souhaitant apprendre et pratiquer les langues de façon originale (anglais,allemand,espagnol, polonais…).

C’est également un moyen de mettre en relation des français et des personnes étrangères vivant à Châtellerault. .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr

