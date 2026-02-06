Café Linguistique French Pub Chez Nous Dax
Café Linguistique French Pub Chez Nous Dax lundi 9 février 2026.
Café Linguistique
French Pub Chez Nous 8 cours Gallieni Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Cafés linguistiques ouverts à tous, permettant de pratiquer différentes langues tout en rencontrant de nouvelles personnes dans un cadre détendu. En anglais aucun niveau requis !
Dès 14 ans.
Tous les mardis soirs hors vacances scolaires.
Organisé par la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE. .
French Pub Chez Nous 8 cours Gallieni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 17 36 wipsee40@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café Linguistique
L’événement Café Linguistique Dax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Grand Dax