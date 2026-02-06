Café Linguistique French Pub Chez Nous Dax

Café Linguistique

French Pub Chez Nous 8 cours Gallieni Dax Landes

Gratuit

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Cafés linguistiques ouverts à tous, permettant de pratiquer différentes langues tout en rencontrant de nouvelles personnes dans un cadre détendu. En anglais aucun niveau requis !

Dès 14 ans.

Tous les mardis soirs hors vacances scolaires.

Organisé par la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE. .

French Pub Chez Nous 8 cours Gallieni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 17 36 wipsee40@gmail.com

