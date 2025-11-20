Café linguistique La Source Le Bouscat

Café linguistique Jeudi 20 novembre, 18h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T18:30:00+01:00 – 2025-11-20T20:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T18:30:00+01:00 – 2025-11-20T20:30:00+01:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez pratiquer une langue étrangère dans une ambiance conviviale ! langue conversation