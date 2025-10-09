Café linguistique Le Phare Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin
Café linguistique Le Phare Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin jeudi 9 octobre 2025.
Café linguistique Le Phare
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 17:30:00
fin : 2025-10-09 19:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Un temps d’échanges linguistiques où l’on peut pratiquer ou découvrir de manière informelle et détendue une langue. Ce soir, anglais, allemand et espagnol. Pratiques intermédiaire et courante de la langue. .
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café linguistique Le Phare Plérin a été mis à jour le 2025-09-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme