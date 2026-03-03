Café linguistique Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Café linguistique Rue du 19 Mars 1962 Léognan jeudi 12 mars 2026.
Café linguistique
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Envie de pratiquer votre anglais, votre espagnol, votre italien ou votre allemand ? Venez échanger aux cafés linguistiques animés par de jeunes volontaires européens.
Proposé en partenariat avec La Maison de l’Europe Bordeaux.
Inscription auprès de la bibliothèque
Tout public, à partir de 11 ans
Gratuit .
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café linguistique
L’événement Café linguistique Léognan a été mis à jour le 2026-03-01 par Sud Bordeaux Tourisme