Café linguistique Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Café linguistique

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Envie de pratiquer votre anglais, votre espagnol, votre italien ou votre allemand ? Venez échanger aux cafés linguistiques animés par de jeunes volontaires européens.

Proposé en partenariat avec La Maison de l’Europe Bordeaux.

Inscription auprès de la bibliothèque

Tout public, à partir de 11 ans

Gratuit .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

