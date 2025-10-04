Café linguistique Ribérac

Café linguistique Ribérac samedi 4 octobre 2025.

Café linguistique

7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-15 2025-12-06

Si vous voulez pratiquer une langue étrangère de façon ludique et rencontrer du monde , c’est le bon endroit, c’est gratuit et ouvert à tous les niveaux ! Cette année vous aurez l’occasion de discuter avec 3 volontaires du service mobilité une russe, une portugaise et une marocaine !

Si vous voulez pratiquer une langue étrangère de façon ludique et rencontrer du monde , c’est le bon endroit, c’est gratuit et ouvert à tous les niveaux ! Cette année vous aurez l’occasion de discuter avec 3 volontaires du service mobilité une russe, une portugaise et une marocaine ! .

7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 72 63

English :

If you’d like to practice a foreign language in a fun way and meet new people, this is the place to do it. It’s free and open to all levels! This year, you’ll have the chance to chat with 3 mobility service volunteers: one from Russia, one from Portugal and one from Morocco!

German : Café linguistique

Wenn du eine Fremdsprache auf spielerische Weise üben und neue Leute kennenlernen möchtest, dann bist du hier genau richtig, es ist kostenlos und für alle Niveaus offen! Dieses Jahr haben Sie die Möglichkeit, mit drei Freiwilligen des Mobilitätsdienstes zu sprechen: einer Russin, einer Portugiesin und einer Marokkanerin!

Italiano :

Se volete praticare una lingua straniera in modo divertente e conoscere nuove persone, questo è il posto giusto. È gratuito e aperto a tutti i livelli! Quest’anno avrete la possibilità di chiacchierare con 3 volontari del servizio di mobilità: uno dalla Russia, uno dal Portogallo e uno dal Marocco!

Espanol : Café linguistique

Si quieres practicar un idioma extranjero de forma divertida y conocer a gente nueva, este es el lugar adecuado. ¡Es gratuito y está abierto a todos los niveles! Este año tendrás la oportunidad de charlar con 3 voluntarios del servicio de movilidad: uno de Rusia, otro de Portugal y otro de Marruecos

L’événement Café linguistique Ribérac a été mis à jour le 2025-09-17 par Val de Dronne