Café linguistique Ribérac

Café linguistique

7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28 2026-03-21

Si vous voulez pratiquer une langue étrangère de façon ludique et rencontrer du monde , c’est le bon endroit, c’est gratuit et ouvert à tous les niveaux ! Cette année vous aurez l’occasion de discuter avec 3 volontaires du service mobilité une russe, une portugaise et une marocaine !

7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 72 63

English : Café linguistique

If you’d like to practice a foreign language in a fun way and meet new people, this is the place to do it. It’s free and open to all levels! This year, you’ll have the chance to chat with 3 mobility service volunteers: one from Russia, one from Portugal and one from Morocco!

