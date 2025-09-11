Café linguistique Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Café linguistique Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc jeudi 11 septembre 2025.

Café linguistique

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 17:00:00

fin : 2025-09-11 19:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Un temps d’échanges linguistiques où l’on peut pratiquer ou découvrir de manière informelle et détendue une langue. Ce soir, anglais, allemand (17h) et espagnol (17h30). Pratiques intermédiaire et courante de la langue. Entrée libre. .

