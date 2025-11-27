Café linguistique sur les déchets électriques et électroniques Le 4 Châtellerault

Café linguistique sur les déchets électriques et électroniques

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Venez apprendre et pratiquer des langues étrangères de façon originale et conviviale, sur la thématique des déchets.

_Programme complet de la semaine d’animations_ [_ici._](http://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/la-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2025/) .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine le4@grand-chatellerault.fr

