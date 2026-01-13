Café Litté Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Café Litté

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Quoi de plus agréable que de discuter de nos livres et films préférés autour d’un thé ou d’un café en grignotant une viennoiserie ? C’est exactement ce que nous vous proposons !

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

What could be more pleasant than discussing our favorite books and films over a cup of tea or coffee and a pastry? That’s exactly what we offer!

