Café Litté Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Café Litté Médiathèque de l’Orangerie Jarnac samedi 4 avril 2026.
Café Litté
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Quoi de plus agréable que de discuter de nos livres et films préférés autour d’un thé ou d’un café en grignotant une viennoiserie ? C’est exactement ce que nous vous proposons !
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
What could be more pleasant than discussing our favorite books and films over a cup of tea or coffee and a pastry? That’s exactly what we offer!
L’événement Café Litté Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac