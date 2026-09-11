Café Litté Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Café Litté
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Quoi de plus agréable que de discuter de nos livres et films préférés autour d’un thé ou d’un café en grignotant une viennoiserie ? C’est exactement ce que nous vous proposons !
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
What could be more pleasant than discussing our favorite books and films over a cup of tea or coffee and a pastry? That’s exactly what we offer!
L’événement Café Litté Jarnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac
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