Café Litté Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
samedi 7 novembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Café Litté
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Présentation des romans sélectionnés pour le Prix Matilin, suivie d’un temps d’échange sur les livres, le prix et les conditions de participation.
L’emprunt d’un roman de la sélection sera possible à l’issue de la rencontre.
Public adulte. Sur inscription. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Café Litté Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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