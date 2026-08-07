Café Litté Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Café Litté

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Présentation des romans sélectionnés pour le Prix Matilin, suivie d’un temps d’échange sur les livres, le prix et les conditions de participation.

L’emprunt d’un roman de la sélection sera possible à l’issue de la rencontre.

Public adulte. Sur inscription. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Café Litté Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS