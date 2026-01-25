Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Un samedi par mois à 11h.

Des coups de cœur à partager ? En quête d’idées de lecture ? Retrouvons-nous autour d’un thé ou d’un café pour en parler.

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



