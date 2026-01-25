Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris samedi 21 février 2026.
Un samedi par mois à 11h.
Des coups de cœur à partager ? En quête d’idées de lecture ? Retrouvons-nous autour d’un thé ou d’un café pour en parler.
Le samedi 21 février 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T12:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T11:00:00+02:00_2026-02-21T12:30:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire