CAFÉ LITTÉRAIRE Aniane

CAFÉ LITTÉRAIRE Aniane vendredi 4 juillet 2025.

CAFÉ LITTÉRAIRE

3 place Etienne Sanier Aniane Hérault

Les livres sont un formidable espace de rencontre et d’échange.

L’occasion de participer à un groupe de lecteurs-lectrices !

Proposé et animé par Lucien-Guy Touati, romancier.

Inscription obligatoire. Gratuit. .

3 place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie bibliotheque@ville-aniane.fr

English :

Books are a great place to meet and exchange ideas.

This is your chance to join a readers’ group!

German :

Bücher sind ein wunderbarer Ort der Begegnung und des Austauschs.

Die Gelegenheit, sich an einer Gruppe von Leserinnen und Lesern zu beteiligen!

Italiano :

I libri sono un luogo ideale per incontrarsi e parlare.

Questa è la vostra occasione per unirvi a un gruppo di lettori!

Espanol :

Los libros son un gran lugar de encuentro y conversación.

Esta es tu oportunidad de unirte a un grupo de lectores

