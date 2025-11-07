CAFÉ LITTÉRAIRE Argelès-sur-Mer
CAFÉ LITTÉRAIRE Argelès-sur-Mer vendredi 7 novembre 2025.
CAFÉ LITTÉRAIRE
10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07 19:30:00
2025-11-07
Un roman historique qui nous plonge, à travers le tumultueux destin d’une dynastie familiale, au cœur d’un épisode sanglant de l’histoire de Barcelone la ”Semaine tragique”.
10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@gmail.com
English :
A historical novel that plunges us, through the tumultuous destiny of a family dynasty, into the heart of a bloody episode in Barcelona?s history: ?Tragic Week?
German :
Ein historischer Roman, der uns durch das turbulente Schicksal einer Familiendynastie in eine blutige Episode der Geschichte Barcelonas eintauchen lässt: die Tragische Woche .
Italiano :
Un romanzo storico che ci immerge, attraverso il tumultuoso destino di una dinastia familiare, nel cuore di un sanguinoso episodio della storia di Barcellona: la Settimana tragica .
Espanol :
Una novela histórica que nos sumerge, a través del tumultuoso destino de una dinastía familiar, en el corazón de un sangriento episodio de la historia de Barcelona: la Semana Trágica .
L’événement CAFÉ LITTÉRAIRE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par OT D’ ARGELES SUR MER