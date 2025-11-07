CAFÉ LITTÉRAIRE

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Un roman historique qui nous plonge, à travers le tumultueux destin d’une dynastie familiale, au cœur d’un épisode sanglant de l’histoire de Barcelone la ”Semaine tragique”.

.

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@gmail.com

English :

A historical novel that plunges us, through the tumultuous destiny of a family dynasty, into the heart of a bloody episode in Barcelona?s history: ?Tragic Week?

German :

Ein historischer Roman, der uns durch das turbulente Schicksal einer Familiendynastie in eine blutige Episode der Geschichte Barcelonas eintauchen lässt: die Tragische Woche .

Italiano :

Un romanzo storico che ci immerge, attraverso il tumultuoso destino di una dinastia familiare, nel cuore di un sanguinoso episodio della storia di Barcellona: la Settimana tragica .

Espanol :

Una novela histórica que nos sumerge, a través del tumultuoso destino de una dinastía familiar, en el corazón de un sangriento episodio de la historia de Barcelona: la Semana Trágica .

L’événement CAFÉ LITTÉRAIRE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par OT D’ ARGELES SUR MER