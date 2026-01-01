café littéraire avec Gilles LAPORTE Médiathèque Bruyères

café littéraire avec Gilles LAPORTE

La médiathèque de Bruyères a le plaisir d’accueillir Gilles LAPORTE dans le cadre des Nuit de la lecture.

Quelques exemplaires de son nouveau livre Le Rouet de Jeanne d’Arc seront disponibles à l’achat sur place pour les dédicaces.

C’est gratuit et ouvert à tous.Tout public

Médiathèque 12 avenue Chanzy Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 13 51

The Bruyères media library is delighted to welcome Gilles LAPORTE as part of the Nuit de la lecture program.

A few copies of his new book Le Rouet de Jeanne d’Arc will be available for purchase at the book signing.

It’s free and open to all.

