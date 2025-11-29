Café Littéraire avec Gwenaëlle Abolivier Médiathèque Plozévet Samedi 29 novembre, 15h00 Entrée libre

Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier, autrice de voyage

Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier, journaliste et écrivaine française ainsi qu’une voix de France Inter autour de son œuvre littéraire et notamment autour de ses romans « Tu m’avais dit Ouessant », « La forme du fleuve » et « Marche en plein ciel ».

Formée à l’école de Claude Villers, elle parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq.

Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Gwenaëlle Abolivier est membre de la Société des Explorateurs Français et de l’Association des Amis de Jean-Baptiste Charcot.

Cette action a lieu à la médiathèque, dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden en coopération avec la Bibliothèque du Finistère.

Contact : 02 98 91 37 03 / [mediatheque@plozevet.bzh](mailto:mediatheque@plozevet.bzh)

Médiathèque 30 avenue Georges Le Bail Plozévet Plozévet 29710 Finistère