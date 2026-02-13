Café littéraire avec l’écrivain Philippe Manevy au Bleuet Place Saint-Just Banon
Professeur de lettres et de théâtre au Canada, Philippe Manevy vient présenter son nouveau roman La montagne ardente (Le bruit du monde) . Il nous invite à une nouvelle traversée du vingtième siècle, sur les traces cette fois-ci de notre ruralité.
Place Saint-Just Librairie Le Bleuet Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 sabine.lebleuet@orange.fr
English :
Professor of literature and theater in Canada, Philippe Manevy will be presenting his new novel: La montagne ardente (Le bruit du monde). He invites us on a new journey through the twentieth century, this time in the footsteps of our rural past.
