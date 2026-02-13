Café littéraire avec l’écrivain Philippe Manevy au Bleuet Place Saint-Just Banon

Café littéraire avec l’écrivain Philippe Manevy au Bleuet

Place Saint-Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Professeur de lettres et de théâtre au Canada, Philippe Manevy vient présenter son nouveau roman La montagne ardente (Le bruit du monde) . Il nous invite à une nouvelle traversée du vingtième siècle, sur les traces cette fois-ci de notre ruralité.

.

Place Saint-Just Librairie Le Bleuet Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 sabine.lebleuet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Professor of literature and theater in Canada, Philippe Manevy will be presenting his new novel: La montagne ardente (Le bruit du monde). He invites us on a new journey through the twentieth century, this time in the footsteps of our rural past.

L’événement Café littéraire avec l’écrivain Philippe Manevy au Bleuet Banon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon