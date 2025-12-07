Café Littéraire avec Marie du Berry Sancerre

Café Littéraire avec Marie du Berry

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez partager un moment précieux et privilégié avec Marie du Berry!

La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à un café littéraire 50 ans d’amour et plus par Marie du Berry.

Venez nombreux ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

English :

Come and share a precious and privileged moment with Marie du Berry!

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen kostbaren und privilegierten Moment mit Marie du Berry!

Italiano :

Venite a condividere un momento speciale con Marie du Berry!

Espanol :

¡Venga a compartir un momento especial con Marie du Berry!

