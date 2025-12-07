Café Littéraire avec Marie du Berry Sancerre
Café Littéraire avec Marie du Berry Sancerre dimanche 7 décembre 2025.
Café Littéraire avec Marie du Berry
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez partager un moment précieux et privilégié avec Marie du Berry!
La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à un café littéraire 50 ans d’amour et plus par Marie du Berry.
Venez nombreux ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
English :
Come and share a precious and privileged moment with Marie du Berry!
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen kostbaren und privilegierten Moment mit Marie du Berry!
Italiano :
Venite a condividere un momento speciale con Marie du Berry!
Espanol :
¡Venga a compartir un momento especial con Marie du Berry!
