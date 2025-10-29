Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café littéraire avec Michel Testut Saint-Robert mercredi 29 octobre 2025.

Le Bourg Saint-Robert Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29
Café littéraire salle André Rousseau le MERCREDI 29 OCTOBRE à 20h30 salle Bel air Amitié. Organisé en partenariat avec la Librairie du Parc d’Objat.
Rencontre débat avec Michel TESTUD. Retour dans une enfance merveilleuse où l’auteur y chante son amour des campagnes et des paysans.   .

Le Bourg Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 12 

