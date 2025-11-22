Café littéraire Médiathèque de Barbentane Barbentane

Café littéraire

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 10h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Café littéraire à la médiathèque de Barbentane.

Coup de cœur ou coup de gueule venez partager et échanger sur un ouvrage qui vous a marqué ou dérangé.

Pour celles et ceux qui viendraient juste pour écouter… Venez comme vous êtes, en toute convivialité.



Pour ce premier café littéraire de la saison 2025/2026, nous nous penchons tout naturellement sur la rentrée littéraire de l’automne.

Parmi les 500 livres édités à cette occasion, nous en avons intégré une cinquantaine dans nos collections, que vous pouvez dès à présent emprunter. Pour vous aider dans votre choix, et faire de belles découvertes, venez participer au café littéraire du samedi matin. Une rencontre en toute simplicité et convivialité autour d’un thé ou d’un café, au cours de laquelle chacun peut présenter un ou plusieurs roman(s), échanger sur ses coups de cœur ou de gueule, ou simplement écouter et piocher des idées de lecture. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

English :

Literary café at the Barbentane media library.

German :

Literaturcafé in der Mediathek von Barbentane.

Italiano :

Caffè letterario presso la mediateca Barbentane.

Espanol :

Café literario en la mediateca Barbentane.

L’événement Café littéraire Barbentane a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence