Café littéraire Médiathèque de Barbentane Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Café littéraire

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 10h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Café littéraire à la médiathèque de Barbentane.

Une rencontre en toute simplicité et convivialité, au cours de laquelle chacun peut présenter un roman, un essai, une bande dessinée… ou simplement écouter et piocher de nouvelles idées de lecture.

Les cafés littéraires reprennent leur rythme trimestriel cette saison à la médiathèque. Pour bien démarrer la rentrée, nous vous invitons à partager ce moment convivial autour d’un thé ou café et de quelques biscuits. Venez présenter vos coups de cœur les plus récents, échanger vos points de vue sur des ouvrages ou simplement piocher des idées de lecture pour l’automne. Le format est libre vos recommandations peuvent porter sur des romans, des polars, des essais, des bandes dessinées… .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Literary café at the Barbentane media library.

A simple, convivial meeting where everyone can present a novel, essay, comic strip… or simply listen and pick up new reading ideas.

L’événement Café littéraire Barbentane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence