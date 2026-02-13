Café Littéraire, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Café Littéraire Samedi 28 février, 11h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée Libre

Venez partager vos coups de cœur sur le thème de l’amour !

Public adulte

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

