CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 13 septembre 2025.

Relire, Revoir, Réécouter :

pour quelles raisons éprouvons-nous ce besoin, cette envie de plonger de

nouveau dans un livre que nous avons déjà lu,

de revoir un film, un tableau que nous avons déjà vus, d’écouter inlassablement,

encore et encore, la même musique ?

Et incidemment, que disent de nous ces

œuvres que nous avons visitées plusieurs fois ? Au fond, n’est-ce pas elles, plutôt qui finissent par nous rendre visite ?

Ce thème vous intéresse ? Nous vous invitons à venir partager votre expérience, en toute liberté et dans une ambiance conviviale, à l’occasion

de notre prochain café qui aura lieu à la bibliothèque ce samedi 13 septembre à 10h30.

Bibliothèque Marguerite Audoux



Samedi 13 septembre, 10h30-12h30

Entrée libre

Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR