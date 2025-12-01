CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Un livre que vous aimeriez offrir

Ce thème vous intéresse ? Nous vous invitons à venir partager votre choix en toute liberté et dans une ambiance conviviale, à l’occasion

de notre prochain café littéraire.

Bibliothèque Marguerite Audoux



Samedi 13 décembre, 10h30-12h30

Entrée libre

Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR