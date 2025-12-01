CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 13 décembre 2025.
Un livre que vous aimeriez offrir
Ce thème vous intéresse ? Nous vous invitons à venir partager votre choix en toute liberté et dans une ambiance conviviale, à l’occasion
de notre prochain café littéraire.
Bibliothèque Marguerite Audoux
Samedi 13 décembre, 10h30-12h30
Entrée libre
Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.
Le samedi 13 décembre 2025
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR