Café littéraire Changer de vie Centre Social St Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 19 décembre 2025.

Centre Social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-12-19 14:00:00

fin : 2025-12-19 16:00:00

2025-12-19

14h au centre social St Exupéry

Eugène Ionesco, né le 26 novembre 1909 à Slatina (Roumanie) et mort le 28 mars 1994 à Paris, est un dramaturge et écrivain de langue française roumano-français. Représentant majeur du théâtre de l’absurde en France, il a écrit de nombreuses œuvres dont les plus connues sont La Cantatrice chauve (1950), La Leçon (1951), Les Chaises (1952), Rhinocéros (1959 cette pièce dépeint une épidémie imaginaire de rhinocérite , maladie qui effraie tous les habitants d’une ville et les métamorphose bientôt en rhinocéros), et Le roi se meurt (1962).

Thème Changer de vie, naître à un autre monde, voir émerger l’autre qui est en soi, la fantastique expérience de la métamorphose a inspiré bien des écrivains depuis les Métamorphoses d’Ovide à La Métamorphose de Kafka, et les Transformations de Bertrand Leclair (Actes Sud 2025)…

…en passant par La forêt des suicidés de Dante /Rhinocéros d’Eugène Ionesco /L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson /L’affaire Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft /La Modification de Michel Butor / La belle image de Marcel Aymé / Truismes de Marie Darrieusecq /Le système du Dr Goudron d’Edgar Allan Poe /La petite sirène de Hans Christian Andersen /Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll /Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi /Terremer d’Ursula La Guinée /Métamorphoses de Jim Harrisson / Les métamorphoses d’un vampire de Jean Louis Thérasse / Le pays sous l’écorce de Jacques Laccarière /Orlando de Virginia Wolf /À la table des hommes de Sylvie Germain /Si j’étais vous de Julien Green / etc. .

Centre Social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

