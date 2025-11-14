Café Littéraire Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Café Littéraire

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

2025-11-14

Direction La Malle d’Allionis pour partager un moment de réflexion et d’échange autour d’un roman puissant, entre fiction et mémoire historique.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Head for La Malle d’Allionis to share a moment of reflection and exchange around a powerful novel, somewhere between fiction and historical memory.

German :

In La Malle d’Allionis können Sie über einen Roman nachdenken, der zwischen Fiktion und historischem Gedächtnis angesiedelt ist.

Italiano :

Recatevi a La Malle d’Allionis per condividere un momento di riflessione e di scambio intorno a un romanzo potente, a metà strada tra la narrativa e la memoria storica.

Espanol :

Diríjase a La Malle d’Allionis para compartir un momento de reflexión e intercambio en torno a una novela poderosa, a caballo entre la ficción y la memoria histórica.

