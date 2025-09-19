CAFÉ LITTÉRAIRE Jean-Guy SOUMY Grand Café Felletin
CAFÉ LITTÉRAIRE Jean-Guy SOUMY Grand Café Felletin mercredi 17 décembre 2025.
Grand Café 2 Place Courtaud Felletin Creuse
2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Jean-Guy SOUMY pour sage-femme des Hautes Terres, éditions Presses de la Cité.
Le roman bouleversant de l’histoire des femmes du 19e siècle sur le Plateau de Millevaches.
Café littéraire au Grand café de Felletin.
En partenariat avec la librairie La Licorne. .
