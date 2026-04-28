Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne Maison des associations Royan
mardi 13 octobre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:15:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Film-conférence de Marie-Dominique Montel, directrice de l’Académie de Saintonge
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54 contact@royanlitteraire.fr
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English :
Film lecture by Marie-Dominique Montel, director of the Académie de Saintonge
L’événement Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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