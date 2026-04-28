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AGENDA · Royan

Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne Maison des associations Royan

mardi 13 octobre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Royan

Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:15:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Film-conférence de Marie-Dominique Montel, directrice de l’Académie de Saintonge
  .

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54  contact@royanlitteraire.fr

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English :

Film lecture by Marie-Dominique Montel, director of the Académie de Saintonge

L’événement Café littéraire | Danièle Sallenave, portrait peu académique d’une académicienne Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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