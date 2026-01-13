Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes samedi 17 janvier 2026.
Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 17 janvier – 21 mars, certains samedis Ille-et-Vilaine
entrée libre
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T16:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41