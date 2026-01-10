Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 17 janvier – 21 mars, certains samedis entrée libre

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T16:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

