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AGENDA · Rennes

Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 17 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T16:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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