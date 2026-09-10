Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes
Informations pratiques
Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 21 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Club de lecture
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-21T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-21T16:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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