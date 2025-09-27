Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 27 septembre 2025.

A l’occasion du festival de conte Le 17e Berceau du Merveilleux le café littéraire des Batignolles est consacré aux Contes, de Perrault à Gougaud sans oublier Maupassant.

samedi 27 septembre à 11h

salle bleue

accès libre

Le samedi 27 septembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T11:00:00+02:00_2025-09-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/