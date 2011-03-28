Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
A l’occasion de La Bibliothèque des Batignolles fait son Festival de BD, nous vous invitons à échanger autour des adaptations de romans ou d’essais en bandes dessinées.
samedi 28 mars à 11h
salle bleue
accès libre
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
