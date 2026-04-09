Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 25 avril 2026.
Nos lecteurs nous l’ont demandé alors nous rajoutons ce café littéraire pendant les vacances scolaires !
Nous vous invitons pour l’occasion à échanger autour des récits de voyage. Au plaisir de vous retrouver samedi 25 avril à 11h autour d’un café ou d’un thé !
samedi 25 avril à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 25 avril 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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