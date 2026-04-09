Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Nos lecteurs nous l’ont demandé alors nous rajoutons ce café littéraire pendant les vacances scolaires !

Nous vous invitons pour l’occasion à échanger autour des récits de voyage. Au plaisir de vous retrouver samedi 25 avril à 11h autour d’un café ou d’un thé !

samedi 25 avril à 11h

salle bleue

accès libre

Le samedi 25 avril 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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