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Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : <p></p>

Nos lecteurs nous l’ont demandé alors nous rajoutons ce café littéraire pendant les vacances scolaires !
Nous vous invitons pour l’occasion à échanger autour des récits de voyage. Au plaisir de vous retrouver samedi 25 avril à 11h autour d’un café ou d’un thé !

samedi 25 avril à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 25 avril 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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