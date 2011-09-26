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Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Venez échanger autour d’un thé ou d’un café sur les livres découverts cet été.

samedi 26 septembre à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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