Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Venez échanger autour d’un thé ou d’un café sur les livres découverts cet été.
samedi 26 septembre à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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