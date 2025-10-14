Café littéraire Des Livres et Nous Onet-le-Château

Café littéraire Des Livres et Nous

Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Moment de partage dans un lieu convivial durant lequel les participants, sans contrainte aucune, pourront échanger autour des livres.

Rejoignez les bibliothécaires pour un moment convivial et accessible à tous ! Venez présenter vos coups de cœur, vos auteurs préférés ou vos dernières découvertes littéraires, autour d’un thé ou d’un café. Une atmosphère chaleureuse pour s’inspirer, échanger des idées de lecture ou simplement savourer le plaisir de discuter autour des livres.

Tout public Gratuit Sans inscription .

Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

English :

A moment of sharing in a convivial setting, during which participants, with no restrictions whatsoever, can exchange ideas about books.

German :

Ein gemeinsamer Moment an einem geselligen Ort, während dessen sich die Teilnehmer ohne Zwang um Bücher austauschen können.

Italiano :

Un momento di condivisione in un ambiente amichevole, dove i partecipanti possono scambiarsi idee sui libri, senza alcuna restrizione.

Espanol :

Un momento para compartir en un ambiente amistoso, donde los participantes pueden intercambiar ideas sobre libros, sin ningún tipo de restricciones.

