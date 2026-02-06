Café littéraire Des Livres et Nous

Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-02-17 2026-04-21 2026-06-16

Moment de partage dans un lieu convivial durant lequel les participants, sans contrainte aucune, pourront échanger autour des livres.

Rejoignez les bibliothécaires pour un moment convivial et accessible à tous ! Venez présenter vos coups de cœur, vos auteurs préférés ou vos dernières découvertes littéraires, autour d’un thé ou d’un café. Une atmosphère chaleureuse pour s’inspirer, échanger des idées de lecture ou simplement savourer le plaisir de discuter autour des livres.

Tout public Gratuit Sans inscription .

Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of sharing in a convivial setting, during which participants, with no restrictions whatsoever, can exchange ideas about books.

L’événement Café littéraire Des Livres et Nous Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)