Café littéraire des livres et vous Vittel samedi 7 février 2026.
402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges
Samedi 2026-02-07 10:15:00
2026-02-07
Venez partager vos coups de coeur littéraires autour d'un café ou simplement prendre quelques idées de lecture.
Ouvert à tous.
Organisation Bibliothèque-Médiathèque de Vittel
Renseignements au 03 29 08 98 53 ou mediatheque@ville-vittel.fr
Toute l'actualité de la médiathèque sur http://vittel.bibli.fr
402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
English :
Come and share your literary favorites over a cup of coffee, or simply pick up a few reading ideas.
Open to all.
Organized by: Bibliothèque-Médiathèque de Vittel
Information on 03 29 08 98 53 or mediatheque@ville-vittel.fr
All media library news at http://vittel.bibli.fr
