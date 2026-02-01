Café littéraire des livres et vous Vittel

Café littéraire des livres et vous

402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:15:00

Venez partager vos coups de coeur littéraires autour d’un café ou simplement prendre quelques idées de lecture.

Ouvert à tous.

Organisation Bibliothèque-Médiathèque de Vittel

Renseignements au 03 29 08 98 53 ou mediatheque@ville-vittel.fr

Toute l’actualité de la médiathèque sur http://vittel.bibli.frAdultes

402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

Come and share your literary favorites over a cup of coffee, or simply pick up a few reading ideas.

Open to all.

Organized by: Bibliothèque-Médiathèque de Vittel

Information on 03 29 08 98 53 or mediatheque@ville-vittel.fr

All media library news at http://vittel.bibli.fr

