Café littéraire des marionnettes aux automates… Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains

Karel Capek (né en Bohème en 1890 et décédé à Prague en 1938), est l’un des plus importants écrivains tchécoslovaques du XXe siècle. Le mot robot, qui apparaît pour la première fois en 1920 dans sa pièce de théâtre de science-fiction R. U. R. (du titre tchèque Rossumovi univerzální roboti), a été inventé par son frère Josef à partir du mot tchèque robota, qui signifie travail ou servage .

Thème des marionnettes aux automates, des automates aux robots, des robots à l’IA…

Carlo Collodi Les aventures de Pinocchio Marc Petit Le Nain géant Thomas Day L’automate de Nüremberg Mary Shelley Frankenstein ou le Prométhée moderne Karel Capek R.U.R. (= Rossum’s Universal Robots) Issac Asimov Le robot qui rêvait ( nouvelle ) Anne Delaflotte-Mehdevi Trop humain Boris Vian nouvelle Le danger des classiques dans le recueil Le loup garou La trilogie de Jean Baret Bonheur TM, Vie TM et Moret TM Sofia Samara Hard Mary (éd. Argyll 2025) Chuck Wendig Les somnambules etc.

En prolongement de ce thème, intéressons-nous à l’édition des dix mots de la langue française 2026 Dis-moi dix mots d’un monde à avenir , qui nous invite à réfléchir au monde qui se profile et nous pousse à explorer tous ses possibles à la fois ceux que nous redoutons et ceux que nous souhaitons alunir, anticipation, continuum, dystopique, humanoïde, particule, programmer, théorie, transmuter, sidéral. .

