Café littéraire du 17 janvier Polars nordiques Lyons-la-Forêt

Café littéraire sur le thème Polars Nordiques

Et pour l’entamer en beauté, nous aurons le plaisir de vous présenter le samedi 17 janvier à 16h30 -toujours au petit Lyons, rue froide, Lyons-la-forêt- un café littéraire sur le thème Polars nordiques .

Nous aurons donc l’occasion de vous présenter ce genre ainsi que les principaux auteurs dont nous lirons des extraits choisis.

Vous pourrez ainsi découvrir le Suédois Henning MANKELL, le Norvégien Jo NESBO, le Danois Jussi ADLER-OLSEN, l’Islandais Arnaldur INDRIDASON, le Finlandais Arttu TUOMAINEN et la suédoise Camilla GREBEL. .

