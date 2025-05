Café littéraire du CEL – Salle du Varcq Locquirec, 16 mai 2025 18:00, Locquirec.

Finistère

Café littéraire du CEL Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec Finistère

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16 20:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Le CEL organise son « Café littéraire » mensuel avec comme invitée Sylvie Servan Schreiber, sinologue, écrivaine et traductrice.

Elle partage son temps entre la région parisienne et les Côtes-d’Armor. Son attirance pour l’Asie a exercé une inϐluence considérable sur son parcours professionnel et littéraire. La plupart de ses ouvrages en témoignent. Elle a traduit du chinois La forteresse assiégée de Qian Zhongshu et de l’anglais Une odeur de gingembre d’Oswald Wynd, qui connait un succès permanent depuis 1991. Les bateaux de Benjamin a reçu le Prix Louis Miller de l’Académie française 1988, tandis que son troisième roman, Deux feuilles de gingembre, édité par M+ en 2023, a obtenu le Grand Prix du roman de l’AEB 2024.

Elle a également publié quatre albums sur le zodiaque chinois, dont deux ont été traduits en breton Mon année du tigre au Japon et Mon année du lapin en Corée. Mais c’est surtout Bagh Bazar (éd. mars 2025), « Odyssée tendre et caustique, une invitation à rire et à découvrir que même à l’autre bout de la planète, on ne peut échapper à soi- même », que Sylvie Servan-Schreiber nous présentera.

De même qu’elle lèvera le voile sur son itinéraire foisonnant d’une

culture dense et complexe. Ce café littéraire aura sans nul doute un délicieux parfum d’Asie ! .

Salle du Varcq Rue du Varcq

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café littéraire du CEL Locquirec a été mis à jour le 2025-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX