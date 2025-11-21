Café littéraire du CEL Salle du Varcq Locquirec

Café littéraire du CEL

Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Le CEL organise son Café littéraire mensuel avec comme invité Luc Blanvillain, romancier, également auteur de livres jeunesse.

Chaque lecture provoquant irrésistiblement chez lui un désir d’écriture, il touche à tous les genres, compose des pièces de théâtre, des chansons, des nouvelles, avant de se spécialiser dans le roman, pour les jeunes et pour les autres. Elèves, parents et enseignants et ses enfants constituent sa principale source d’inspiration.

Il nous parlera de ses ouvrages et notamment de la récente adaptation au cinéma de son roman Le répondeur (paru en janvier 2020 chez Quidam éditeur), par Fabienne Godet. Mais aussi d’une toute nouvelle parution Mon premier roman de l’Avent Le Père Noël à l’école.

Les cafés littéraires sont ouverts à tous, en entrée libre. Café et thé offert sur place. .

