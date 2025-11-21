Café littéraire du CEL Salle du Varcq Locquirec
Café littéraire du CEL Salle du Varcq Locquirec vendredi 21 novembre 2025.
Café littéraire du CEL
Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Le CEL organise son Café littéraire mensuel avec comme invité Luc Blanvillain, romancier, également auteur de livres jeunesse.
Chaque lecture provoquant irrésistiblement chez lui un désir d’écriture, il touche à tous les genres, compose des pièces de théâtre, des chansons, des nouvelles, avant de se spécialiser dans le roman, pour les jeunes et pour les autres. Elèves, parents et enseignants et ses enfants constituent sa principale source d’inspiration.
Il nous parlera de ses ouvrages et notamment de la récente adaptation au cinéma de son roman Le répondeur (paru en janvier 2020 chez Quidam éditeur), par Fabienne Godet. Mais aussi d’une toute nouvelle parution Mon premier roman de l’Avent Le Père Noël à l’école.
Les cafés littéraires sont ouverts à tous, en entrée libre. Café et thé offert sur place. .
Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café littéraire du CEL Locquirec a été mis à jour le 2025-11-04 par OT BAIE DE MORLAIX