Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain Maison des associations Royan
Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain Maison des associations Royan mardi 2 décembre 2025.
Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:15:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Avec Jean-Luc Joly, président de l’association Georges Perec
.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54 contact@royanlitteraire.fr
English :
With Jean-Luc Joly, President of the Georges Perec Association
German :
Mit Jean-Luc Joly, Präsident der Association Georges Perec
Italiano :
Con Jean-Luc Joly, presidente dell’Associazione Georges Perec
Espanol :
Con Jean-Luc Joly, Presidente de la Asociación Georges Perec
L’événement Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan