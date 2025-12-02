Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain Maison des associations Royan

Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-02 18:15:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Avec Jean-Luc Joly, président de l’association Georges Perec

+33 6 11 72 17 56 contact@royanlitteraire.fr

English :

With Jean-Luc Joly, President of the Georges Perec Association

German :

Mit Jean-Luc Joly, Präsident der Association Georges Perec

Italiano :

Con Jean-Luc Joly, presidente dell’Associazione Georges Perec

Espanol :

Con Jean-Luc Joly, Presidente de la Asociación Georges Perec

L’événement Café littéraire Georges Perec, un mythe contemporain Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan