Café littéraire : « Hemingway : le mouvement fait homme » Fontana Rosa Menton

Café littéraire : « Hemingway : le mouvement fait homme » Fontana Rosa Menton dimanche 21 septembre 2025.

Café littéraire : « Hemingway : le mouvement fait homme » Dimanche 21 septembre, 10h00 Fontana Rosa Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T11:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T11:+

Patrick Estève fera une présentation de l’écrivain ernest Hemingway

Fontana Rosa 6 Avenue Blasco Ibanez, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489815270 https://www.menton.fr/Jardin-Fontana-Rosa.html Villa dite villa Emilia datant du XIXe siècle, achetée en 1922 par le romancier et scénariste de cinéma espagnol, Vicente-Blasco Ibanez. Entre cette date et sa mort en 1928, il crée un jardin littéraire dit « El jardin de los Novelistas » (le jardin des romanciers) en hommage à ses écrivains préférés. Les sculptures sont de Léopold Bernstamm et le décor céramique est l’œuvre de Donadini, de l’entreprise Saïssi à Menton. Propriétés de la ville depuis 1970, une grande partie du jardin a été lotie en 1974 et la villa a été démolie en 1985. La réhabilitation des éléments céramiques du jardin a commencé en 1993. Jardin classé Monument Historique qui propose une promenade aux accents espagnols pleine de charme imaginée par Vicente Blasco Ibanez. Avec son belvédère, ses bancs et pergolas, tout ici rappelle les patios andalous et Valence.

En 1922, Vincente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain, achète au coeur de l’agreste Garavan, une propriété appelée Fontana Rosa. Il y trouve ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. Il créé patiemment en ce jardin un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants.

Patrick Estève fera une présentation de l’écrivain ernest Hemingway

Ville de Menton