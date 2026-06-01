Café Littéraire : « José Ortega y Gasset : penseur pionnier de la technique », Fontana Rosa, Menton
Café Littéraire : « José Ortega y Gasset : penseur pionnier de la technique », Fontana Rosa, Menton dimanche 7 juin 2026.
Café Littéraire : « José Ortega y Gasset : penseur pionnier de la technique » Dimanche 7 juin, 10h30 Fontana Rosa Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Café littéraire en plein air, au pied de la fontaine Cervantes, par Patrick Estève, Président du Cercle Blasco Ibàñez, sur le thème : « José ortega y Gasset : penseur pionnier de la technique »
Fontana Rosa 6 Avenue Blasco Ibanez, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489815270 https://www.menton.fr/Jardin-Fontana-Rosa.html
Café littéraire en plein air, au pied de la fontaine Cervantes, par Patrick Estève, Président du Cercle Blasco Ibàñez, sur le thème : « José ortega y Gasset : penseur pionnier de la technique »
© Cercle Blasco Ibàñez
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