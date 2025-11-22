Café Littéraire Restaurant le Petit Comptoir La Bazouge-de-Chemeré
Café Littéraire Restaurant le Petit Comptoir La Bazouge-de-Chemeré samedi 22 novembre 2025.
Café Littéraire
Restaurant le Petit Comptoir 14 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré Mayenne
Samedi 22 novembre à 9h30, au Restaurant Le Petit Comptoir
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à découvrir les nouveautés et à partager vos coups de coeur littéraires.
Gratuit et ouvert à tous,
Renseignements au 02 43 02 59 56 .
Restaurant le Petit Comptoir 14 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56
