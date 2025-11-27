Café littéraire Bar Le Tip’s La Charité-sur-Loire
Café littéraire
Bar Le Tip's 13 Avenue de la Gare La Charité-sur-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 20:00:00
2025-11-27
Deux adhérent(e)s présentent tour à tour un auteur, ou un ouvrage, ou une oeuvre, ou encore un genre littéraire. .
+33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr
